CALCIOMERCATO INTER – Lautaro Martinez, addio sempre più vicino

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Le voci di mercato su Lautaro Martinez sono ormai note ai più. L’attaccante argentino sogna di giocare nel Barcellona e i blaugrana stanno facendo di tutto per convincere l’Inter, che però non vuole abbassare la richiesta dai 111 milioni di clausola rescissoria. Unico piccolo sconto: l’inserimento di una possibile contropartita. Il Barcellona, invece, vorrebbe abbassare ulteriormente la parte cash, inserendone due di contropartite. Per raggiungere l’obiettivo potrebbe anche richiedere a Lautaro Martinez di esprimere pubblicamente la voglia di vestire la maglia del Barça. Già ieri, durante Napoli-Inter di Coppa Italia, il Toro ha dato un primo segnale: reazione evidentemente negativa alla sostituzione e dritto negli spogliatoi. A questo punto l’addio è sempre più probabile e a breve ci si aspetta le dichiarazioni di Lautaro Martinez. Nel frattempo, anche il Real Madrid resta alla finestra. Nel video le ultime.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓