Calciomercato Inter – La proposta del Barcellona per Lautaro Martínez | News

CALCIOMERCATO INTER – Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martínez. I blaugrana sono rimasti estasiati dal rendimento del ‘Toro‘ argentino in questa stagione con l’Inter e sarebbero pronti a fare follie per portare il numero 10 nerazzurro in Catalogna, laddove lo attende il suo connazionale Lionel Messi per una coppia d’attacco da sogno.

Lautaro Martínez, 16 gol in 31 gare con i nerazzurri prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, piace anche al tecnico Quique Setién, il quale, comunque, si è ripromesso di ‘non farsi illusioni’, visto che l’Inter, forte di un contratto con il giocatore fino al 30 giugno 2023, cercherà fino all’ultimo di convincerlo a non attivare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro.

Il Barça, ad ogni modo, non vorrebbe spendere tutti quei soldi e punterebbe ad avere Lautaro Martínez sborsando meno contante, ma sacrificando due suoi calciatori che, così, andrebbero a rinforzare l’organico di Antonio Conte: secondo quanto riferito da ‘Sport‘, si tratta del terzino destro portoghese Nélson Semedo, classe 1993, e del regista mancino prodotto dalla ‘cantera‘ blaugrana, Carles Aleña, classe 1998, attualmente in prestito al Betis.

Qualora il Barcellona non riuscisse a convincere l'Inter a cedergli Lautaro Martínez, si butterebbe quindi sul tedesco Timo Werner, attaccante tedesco del RB Lipsia, seguito proprio dai nerazzurri oltre che da Milan, Bayern Monaco e Liverpool.