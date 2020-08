CALCIOMERCATO INTER – Intrecci di mercato, Marotta al lavoro

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Intrecci di mercato in casa Inter. Sempre al lavoro Giuseppe Marotta. I nerazzurri sembravano vicinissimi a Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, ma hanno virato su altri profili: la prima scelta è N’Golo Kanté, che può essere sacrificato dal Chelsea, ma non per meno di 80 milioni. Pedina di scambio può essere Milan Skriniar. Lo slovacco può essere offerto ai londinesi insieme a 30 milioni per arrivare a Kanté. In caso non andasse in porto questa trattativa, Skriniar potrebbe andare al Paris Saint-Germain, che offrirebbe 30 milioni e Leandro Paredes, altro obiettivo a centrocampo per l’Inter. Così, Tonali si avvicina al Milan. Nella video news le ultime.

