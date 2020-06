CALCIOMERCATO INTER – Incontro al Barcellona per Lautaro Martinez

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Il futuro del mercato nerazzurro dipende in gran parte dal futuro di Lautaro Martinez. La cessione del Toro finanzierebbe l’Inter, pronta a reinvestire sul mercato. Ecco perché, dopo l’allontanamento del Barcellona, i nerazzurri sono pronti ad andare incontro al club blaugrana, cambiando le richieste: non più necessariamente 111 milioni cash per pagare la clausola. Vanno bene anche 90 milioni circa più una contropartita. Il Barça spera invece di scendere ancora inserendo due contropartite. La volontà di Lautaro potrebbe essere decisiva. Nel video le ultime.

