Calciomercato Inter – Il Barça frena: rinnovo per Lautaro Martínez? | News

CALCIOMERCATO INTER – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha parlato della situazione di Lautaro Martínez, classe 1997, centravanti dell’Inter che, da tempo, è in trattativa per il suo trasferimento al Barcellona.

Si parla, da un bel po’, di un’intesa raggiunta tra Lautaro Martínez ed il Barça sulla base di un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, per il ‘Toro‘ argentino, per un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione.

Andrebbe, però, trovato l’accordo tra Inter e Barcellona per la cessione del numero 10 nerazzurro al club blaugrana. E, siccome il Barcellona avrebbe frenato sull’operazione per via della crisi post-coronavirus, non essendo intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro prevista dal contratto di Lautaro Martínez, l’affare ora rischia di saltare.

L’Inter, secondo la ‘rosea‘, a quel punto valuterebbe di rinnovare il contratto di Lautaro Martínez (quello attuale scadrà il 30 giugno 2023) già dal prossimo 8 luglio, il giorno successivo a quello di scadenza della suddetta clausola. Intenzione nerazzurra sarebbe quella di offrire al giocatore un robusto aumento dell’ingaggio, attualmente di 1,5 milioni di euro l’anno.

Di certo, però, non uno stipendio da top player come quello promesso dal Barcellona a Lautaro Martínez. Oltretutto, l’obiettivo sarebbe quello di eliminare definitivamente dal contratto la clausola rescissoria. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>