Calciomercato Inter – Icardi (definitivo) al PSG, è fatta: le cifre | News

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il centravanti Mauro Icardi è sempre più vicino a restare al PSG.

Icardi, argentino classe 1993, ha giocato in prestito al PSG la stagione 2019-2020, terminata (la Ligue 1 è stata dichiarata conclusa con largo anticipo per via dell’emergenza coronavirus, n.d.r.), con 20 gol e 4 assist in 31 gare tra campionato, Champions League e coppe nazionali.

Il PSG aveva stabilito con l’Inter, nell’estate 2019, nel momento dell’acquisizione a titolo temporaneo di Icardi, un diritto di riscatto di 70 milioni di euro. I francesi, poi, in questi ultimi giorni hanno giocato al ribasso, puntando ad un forte sconto con i nerazzurri, pur volenterosi di confermare in organico Maurito, vista la sempre più probabile partenza di Edinson Cavani.

Si ragiona, adesso, nell’ordine dei 60 milioni di euro, che il PSG vorrebbe raggiungere con alcuni bonus. Tra Icardi e Leonardo, direttore sportivo del PSG, non ci sarà bisogno di trovare un accordo sull’ingaggio, giacché l’argentino aveva già siglato, con i parigini, un contratto fino al 30 giugno 2024, con stipendio a salire fino a toccare i 10 milioni di euro netti a stagione, che scatterà ufficialmente nel momento del riscatto del suo cartellino dall’Inter.

Qualora, poi, il PSG dovesse rivendere Icardi in Italia, scatterebbe una clausola particolare dell’affare: i Campioni di Francia in carica sarebbero costretti, da penale, a versare ai nerazzurri ben 15 milioni di euro in più rispetto quanto pattuito. Con i 60 milioni della cessione di Icardi, poi, l’Inter andrebbe su Timo Werner del RB Lipsia, tenendo, però, sempre d’occhio proprio la situazione di Cavani. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS DI CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>