Calciomercato Inter – Giroud, stavolta è tutto fatto: i dettagli | News

CALCIOMERCATO INTER – Dopo averlo a lungo inseguito durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, adesso, finalmente, l’Inter sembra pronta a mettere sotto contratto Olivier Giroud.

Giroud, classe 1986, ex Montpellier ed Arsenal, andrà infatti in scadenza di contratto con il Chelsea il prossimo 30 giugno e si libererà dai ‘Blues‘, con cui ha segnato 3 gol in 13 gare in questa stagione, a parametro zero.

Il calciatore, centravanti della Francia Campione del Mondo ai Mondiali di Russia 2018, arriverà a Milano per fare il vice dell’ariete belga Romelu Lukaku e, per vestire il nerazzurro, si ridurrà anche lo stipendio.

Giroud, infatti, dovrebbe firmare, in estate, un contratto biennale con l’Inter, valido dunque fino al 30 giugno 2022, spalmando l’ingaggio che percepisce a Londra, ben 8 milioni di euro netti a stagione, su due annate.

Nell’accordo tra Inter e Giroud, che piaceva anche alla Lazio, comunque, potrebbe essere inserita un’opzione per una terza stagione. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>