Inter, con Frattesi e Samardzic più soluzioni a centrocampo | VIDEO

L'Inter di Simone Inzaghi, in questo calciomercato estivo, ha concluso l'acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo. Intanto, sta per prendere anche Lazar Samardzic dall'Udinese. I nerazzurri giocheranno con lo stesso modulo di sempre, il 3-5-2, ma avranno più soluzioni nonostante il 'sacrificio' di Marcelo Brozović, ceduto all'Al-Nassr. Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', la nuova mediana interista con Frattesi e Samardzic