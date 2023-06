Calciomercato – Inter così in campo con Azpilicueta e Thuram | VIDEO

Come potrebbe giocare l'Inter con César Azpilicueta e Marcus Thuram, nuovi arrivi dal calciomercato? Ecco la formazione titolare nerazzurra

Dopo gli svincoli di Edin Dzeko e Milan Skriniar, passati rispettivamente a Fenerbahce e PSG, l'Inter è pronta ad accogliere i due sostituti sempre a parametro zero: i primi colpi del calciomercato estivo nerazzurro saranno César Azpilicueta e Marcus Thuram. Ecco la probabile formazione di Simone Inzaghi per la stagione 2023/24 con i nuovi acquisti in questo video della redazione di 'GazzettaTV'