Calciomercato Inter – Fatta per Lautaro Martínez al Barcellona: le cifre | News

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘ oggi in edicola, nella stagione 2020-2021 il centravanti Lautaro Martínez, autore di 16 gol in 31 gare in quest’annata con l’Inter di Antonio Conte, vestirà la maglia del Barcellona, ritrovando, dunque, il connazionale Lionel Messi, con cui fa coppia nell’Argentina, anche in una squadra di club.

La trattativa, per ‘Sport’, sarebbe in dirittura d’arrivo. Il ‘Toro‘, che nel suo contratto con i nerazzurri ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, dovrebbe trasferirsi alla corte di Quique Setién per molto meno: si parla di un’offerta di 60 milioni di euro in contanti più due contropartite tecniche che l’Inter dovrà scegliere tra una rosa di calciatori messa a disposizione dal Barça.

L’Inter, per dare il benestare al trasferimento di Lautaro Martínez in Catalogna, chiede come prima opzione il centrocampista brasiliano Arthur, richiesto anche dalla Juventus, ma i blaugrana non vorrebbero privarsene. Al contrario, il Barcellona offre due calciatori a scelta tra Ivan Rakitic, che piace anche al Milan, Samuel Umtiti, Arturo Vidal (il preferito di Conte), Carles Aleñá e Nelson Semedo.

Per capire chi di loro potrà approdare a Milano, bisognerà anche capire la reale volontà dei diretti interessati di lasciare il Barcellona per sposare la causa nerazzurra.