CALCIOMERCATO INTER – Eriksen, è già finita? Può già lasciare

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Incredibile, ma vero. L’avventura di Christian Eriksen in nerazzurro potrebbe finire prima del previsto. Il talento danese classe 1992 è arrivato all’Inter solo lo scorso gennaio per 20 milioni. In questi mesi, però, non si è mai ambientato del tutto nella squadra di Antonio Conte e nel campionato italiano, mettendo in mostra solo a tratti le sue qualità. Il feeling non è dei migliori e l’allenatore salentino sembra preferirgli un altro tipo di giocatore. Ecco perchè, anche in relazione al prezzo d’acquisto, potrebbe essere già ceduto, ottenendo un’importante plusvalenza (oggi vale almeno 68 milioni), da reinvestire su giocatori più congeliani a Conte. Nella video news le ultime.

