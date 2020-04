Calciomercato Inter – Entourage Lautaro Martinez: “Andrà via”

CALCIOMERCATO INTER – “Lautaro Martinez andrà in Spagna”. Un’intervista scuote l’Inter nel giorno di Pasqua. Nell’uovo nessun regalo, solo una brutta sorpresa. Ad alzare il polverone è Sergio Zarate, ex giocatore ora nell’entourage dell’argentino. “Lautaro adesso gioca nell’Inter ma credetemi, sicuramente andrà a giocare in Spagna. – ha dichiarato Zarate a Fox Sports – Lui al Barcellona? C’è una grande possibilità che questo possa accadere. E’ un grande giocatore, che non ha limiti. Alla fine deciderà il giocatore, ma il fatto che ci sia Lionel Messi può far sì che lui desideri di andare a giocare al fianco del più grande di tutti”.

Poi rincara la dose: “Zanetti ha detto che l’Inter vuole tenerlo?L’Inter può volere tutto ciò che vuole, ma chi comanda, come sempre, è il mercato. E i giganti d’Europa, quando vogliono un giocatore, fanno di tutto per ottenerlo”.

Apriti cielo. Le parole di Zarate su Lautaro fanno subito il giro del Mondo. Sport, quotidiano sportivo molto vicino al Barcellona, apre l’edizione online con questa notizia. Una parziale rettifica arriva poi dall’agente di Lautaro Martinez (Beto Yaque), intervistato da “SOS Fanta”: “I commenti di Sergio Zarate vanno presi come quelli di una persona vicina a Lautaro e al suo percorso da anni, ma non del suo procuratore”. Va però sottolineato come i procuratori del ‘Toro’ argentino siano proprio Yaque e il suo socio Rolando Zarate, fratello di Sergio. Impossibile dunque credere sia stata una sparata casuale e priva di fondamento.