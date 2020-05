Calciomercato Inter – Ecco la lista della spesa di Conte per l’estate | News

CALCIOMERCATO INTER – In vista della prossima stagione Antonio Conte, tecnico dell’Inter, gradirebbe avere a sua disposizione, dopo i recenti acquisti di Ashley Young e Victor Moses, calciatori di esperienza, importanti, e con un ricco palmarès alle spalle, di modo da poter contrastare le qualità della Juventus.

Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, Conte, per il centrocampo, sta continuando a chiedere ai dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio il centrocampista cileno Arturo Vidal, classe 1987, in forza al Barcellona e da lui già allenato ai tempi della Juventus. Lo ritiene elemento idoneo per il suo 3-5-2.

A Conte, poi, come esterno difensivo mancino, piace Emerson Palmieri, classe 1994, che fece acquistare dal Chelsea quando dirigeva i ‘Blues‘ di Roman Abramovic e per il quale potrebbe andare persino in scena un derby di mercato ancora con la Juventus, altro club interessato all’italo-brasiliano.

Infine, Conte non disdegnerebbe avere alle sue dipendenze anche Layvin Kurzawa, classe 1992, terzino sinistro francese che andrà in scadenza di contratto con il PSG. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>