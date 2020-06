Calciomercato Inter – Ecco la contropartita giusta per Morata | News

CALCIOMERCATO INTER – Praticamente sfumato Timo Werner, ad un passo dalla firma con il Chelsea, l’Inter ha individuato il bomber che, in caso di cessione di Lautaro Martínez al Barcellona, potrebbe approdare in nerazzurro per fare coppia in avanti con Romelu Lukaku.

Si tratta di Álvaro Morata, classe 1994, centravanti dell’Atlético Madrid in grado di giocare tanto da prima quanto da seconda punta. Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha già espresso il suo gradimento per l’ariete spagnolo, sposato con una ragazza italiana, della quale è in attesa del terzo figlio.

Morata ha già giocato in Italia, indossando la maglia della Juventus per due stagioni, dal 2014 al 2016. All’epoca, dirigente della Juventus era quel Giuseppe Marotta che, oggi, è amministratore delegato del club di Via della Liberazione e che ha già preso contatti con l’entourage del calciatore ai fini di un suo possibile ritorno in Serie A.

Morata può lasciare i ‘Colchoneros‘ per 65 milioni di euro, come riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ma, per abbassare la quota contante dell’operazione, l’Inter avrebbe intenzione di offrire una contropartita tecnica gradita ad un vecchio amico, Diego Pablo Simeone, tecnico dei madrileni ed ex centrocampista nerazzurro.

Stiamo parlando dell'uruguaiano Matías Vecino, già cercato sul mercato dall'Atlético Madrid in diverse occasioni, valutato dalla dirigenza dell'Inter circa 25 milioni di euro. Vecino più 40 milioni di euro, dunque, potrebbe essere la giusta offerta per sbloccare l'eventuale arrivo di Morata in nerazzurro.