Calciomercato Inter – Ecco il piano di Suning per acquistare Messi | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – I tifosi dell’Inter sognano il grande colpo Lionel Messi. Dopo il trasferimento a Milano del papà della ‘Pulce‘, il signor Jorge, ieri ci ha pensato il canale di proprietà del gruppo ‘Suning‘, che possiede anche l’Inter, a ‘scaldare l’atmosfera’ proiettando, sulla facciata del Duomo di Milano, l’effige del numero 10 argentino come promo per presentare Inter-Napoli.

Gli indizi per un futuro arrivo di Messi all’Inter cominciano ad essere tanti. Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha considerato utopica una possibile operazione mentre Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha dichiarato senza mezzi termini: “Solo un pazzo potrebbe non volere Messi nella propria squadra”. I sostenitori sognano, ma l’affare, per il club di Via della Liberazione, è realmente possibile?

Messi è sotto contratto con il Barça fino al 30 giugno 2021 e le trattative per il rinnovo dell’accordo con il club catalano si sono arenate. L’argentino non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Barcellona ma il suo rapporto con alcuni dirigenti è ai minimi storici, così come non sembrerebbe esserci grande feeling con il tecnico blaugrana, Quique Setién. La strategia nerazzurra, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, sarebbe quella di infilarsi nelle crepe del rapporto per prendere Messi a parametro zero l’anno prossimo.

O subito, qualora l’argentino decidesse di uscire dal contratto con il Barça, eventualità prevista dagli accordi. L’Inter avrebbe anche la forza economica per permettersi Messi, ma, attenzione, il numero 10 sudamericano guadagna ben 50 milioni di euro a stagione, molto, ma molto di più di quanto, per esempio, percepisce Cristiano Ronaldo nella Juventus. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

