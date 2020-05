Calciomercato – Inter e Juventus, Werner possibile con lo sconto | News

CALCIOMERCATO INTER & JUVENTUS – Al termine di questa stagione Timo Werner, classe 1996, centravanti della Nazionale tedesca autore già di 21 reti, può lasciare il RB Lipsia. Werner, che piace anche al Milan, sta trattando principalmente con gli inglesi del Liverpool: i ‘Reds‘ del manager suo connazionale, Jürgen Klopp, restano favoriti nella corsa al cartellino del numero 11 dei ‘Tori Rossi‘, per il quale, però, continuano a non essere tagliate fuori né l’Inter né la Juventus.

Il Liverpool, per ora, non affonda il colpo su Werner poiché sembra intenzionato a non compiere grandi investimenti in estate e, pertanto, nerazzurri e bianconeri possono tornare in gioco. Anche perché la clausola rescissoria di 60 milioni di euro inserita nel contratto tra Werner ed il RB Lipsia sembra destinata, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ad abbassarsi ulteriormente, favorendo un’eventuale trattativa tra le italiane e l’entourage dell’attaccante.

Il RB Lipsia, infatti, è terzo in classifica e la clausola sarebbe di 60 milioni di euro unicamente qualora la squadra di proprietà del gruppo ‘Red Bull‘ vincesse la Bundesliga; attualmente, i ragazzi di Julian Nagelsmann sono a -5 dal Bayern Monaco e sotto anche il Borussia Dortmund; in virtù di ciò, la clausola si assesta a 50 milioni di euro. Cifra comunque elevata, ma nella piena disponibilità di Inter e Juventus: i nerazzurri, infatti, dovranno reinvestire il contante che arriverà dalla cessione di Lautaro Martínez al Barcellona.

I bianconeri, dal canto loro, aspettano e, magari, qualora piazzassero altrove Gonzalo Higuaín, potrebbero infastidire l'Inter sul tedesco.