CALCIOMERCATO INTER – Dzeko pronto a dire sì: lui il rinforzo in attacco

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Avere Antonio Conte in panchina significa non poter mai accontentarsi. Discorso che riguarda i giocatori in campo, ma anche la dirigenza. Il tecnico pugliese è decisamente esigente e dal mercato è in continua ricerca di rinforzi. L’obiettivo per la prossima stagione è ampliare l’attacco, con un vero vice per Romelu Lukaku. Già lo scorso anno l’Inter era stata vicina a Edin Dzeko, ma a quanto pare quest’anno l’operazione può andare a buon fine. La Roma ha necessità di cedere qualche pezzo e il bosniaco, ormai a quota 34 anni, potrebbe essere uno di questi. La valutazione non è altissima, 11 milioni, e stavolta tutto lascia pensare possa diventare nerazzurro.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓