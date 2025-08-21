PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Inter, due grandi colpi per chiudere. Ma c’è un’incognita | VIDEO

CALCIOMERCATO INTER

Calciomercato Inter, due grandi colpi per chiudere. Ma c’è un’incognita | VIDEO

Daniele Triolo
21 agosto

L'Inter potrebbe chiudere il proprio calciomercato estivo 2025 con due innesti nella propria formazione titolare. Se ne parla in questo video

Nell'ultima puntata de "La Tripletta", podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è parlato dell'Inter: tra calciomercato e obiettivi per la prossima Serie A. Ai nerazzurri, più che un attaccante servirebbe un centrocampista con caratteristiche differenti rispetto a quelli già presenti in rosa ma occhio a un'incognita. Il video