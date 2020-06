Calciomercato Inter – Due contropartite per Kumbulla: i nomi | News

CALCIOMERCATO INTER – In vista della prossima stagione l’Inter di Antonio Conte, che si sta muovendo per rinforzare il proprio attacco, sta anche pensando a come puntellare la difesa, specialmente nel reparto dei centrali.

Secondo quanto riferito da ‘FCInterNews.it‘ la prima scelta dei nerazzurri per insidiare un posto da titolare a Stefan de Vrij e Milan Skriniar nella stagione 2020-2021 gioca, attualmente, nel campionato di Serie A.

Si tratta di Marash Kumbulla, classe 2000, centrale albanese di proprietà dell’Hellas Verona ed autore, prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, di un campionato di livello.

L’Inter vorrebbe bruciare la folta concorrenza su Kumbulla e, per questo, sarebbe disponibile a mettere sul piatto della società scaligera due contropartite tecniche molto gradite al tecnico croato Ivan Juric.

L'Hellas Verona vorrebbe prelevare dai nerazzurri il difensore Lorenzo Pirola e l'attaccante Sebastiano Esposito, entrambi classe 2002.