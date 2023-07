Inter, arriva Cuadrado: le reazioni social dei tifosi | VIDEO

L'Inter ha trovato l'accordo con Juan Cuadrado per un anno a 2,5 milioni di euro. Sui social, i tifosi non l'hanno presa proprio bene ...

Colpo di calciomercato a sorpresa per l'Inter che ha trovato l'accordo con Juan Cuadrado. Contratto di un anno, da 2,5 milioni di euro, per l'esterno colombiano, classe 1988, appena svincolatosi dalla Juventus dopo ben otto stagioni. Sui social, va detto, i tifosi non hanno preso bene questa notizia. Né quelli bianconeri, che vedono 'Panita' passare agli acerrimi rivali, né quelli nerazzurri, che dopo l'affaire Romelu Lukaku, tutto avrebbero voluto tranne che vedere un 'nemico' nel loro organico. Il video con meme e reazioni della gente sull'operazione Cuadrado