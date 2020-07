Calciomercato Inter – Conte ‘libera’ Skriniar: può essere ceduto | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Importante novità di mercato in casa Inter. Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Antonio Conte, tecnico nerazzurro, non considera più Milan Skriniar un intoccabile e, pertanto, in presenza di un’ottima offerta economica, il difensore slovacco può essere ceduto.

Skriniar, classe 1995, non viene infatti ritenuto da Conte un elemento idoneo per la sua difesa a tre, laddove l’ex Sampdoria soffre molto rispetto al periodo in cui, con Luciano Spalletti, giocava da centrale destro in una retroguardia a quattro elementi. Motivi tattici, dunque, alla base della possibile partenza di Skriniar.

Il giocatore, il cui valore assoluto è fuori discussione, ha giocato 39 gare in questa stagione, tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia, dimostrando comunque solidità ed affidabilità. Sotto contratto con il club di Via della Liberazione fino al 30 giugno 2023, può partire per non meno di 55 milioni di euro.

Skriniar, come noto, ha tanti estimatori in Premier League, in particolare al Manchester City, dove è sponsorizzato da Pep Guardiola. Va ricordato, però, come per ora l’Inter non abbia ancora alcuna offerta concreta per il suo numero 37. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

