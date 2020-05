Calciomercato Inter – Chiesa, ecco la proposta per la Fiorentina | News

CALCIOMERCATO INTER – Si parla molto, in questi giorni, di una possibile cessione di Lautaro Martínez al Barcellona. Qualora il ‘Toro‘ argentino, autore di 16 gol in 31 gare con i nerazzurri in questa stagione, dovesse prendere la via della Spagna in estate, l’Inter dovrebbe, giocoforza, sostituirlo con un colpo da 90 in attacco.

Un concreto, sensibile obiettivo di mercato per l’Inter è rappresentato da Federico Chiesa, classe 1997, guizzante seconda punta della Fiorentina e della Nazionale Italiana. Chiesa, rimasto a Firenze in questa stagione dietro pressione del neo-Presidente, l’italo-americano Rocco Commisso, dovrebbe partire e, in tal caso, i nerazzurri sarebbero in prima fila.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’Inter avrebbe già pronta un’offerta molto allettante per Chiesa. Una proposta che potrebbe convincere la Fiorentina: si parla di 30-40 milioni di euro, più il cartellino di Dalbert, valutato 12 milioni di euro, attualmente già in prestito ai viola, oppure quello di Radja Nainggolan.

Nainggolan, infatti, rientrerà dal prestito al Cagliari e potrebbe proseguire la propria carriera a Firenze. La società gigliata capitolerà dinanzi quest’offerta dell’Inter per Chiesa? CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>