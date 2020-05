CALCIOMERCATO INTER – C’è l’offerta per Cavani! / News

VIDEO CALCIO MERCATO INTER – Il futuro di Lautaro Martinez sarà con ogni probabilità a strisce blaugrana. L’attaccante argentino è un chiaro obiettivo del Barcellona e tutto lascia pensare che alla fine l’operazione si farà. Al suo posto, l’Inter sta pensando seriamente a Edinson Cavani. Nelle ultime ore sono arrivate notizie contrastanti: sembrava potesse restare al Paris Saint-Germain con Mauro Icardi di nuovo in nerazzurro, ma alla fine i parigini hanno deciso di riscattare l’argentino e lasciare libero il Matador. Per l’uruguaiano Giuseppe Marotta ha già pronta una super offerta: biennale da 8 milioni all’anno per il centravanti 33enne. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

