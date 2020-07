CALCIOMERCATO INTER – C’è Allegri per il dopo Conte

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Solo poche settimane fa sarebbe stato impensabile, ma al momento non c’è certezza sul fatto che Antonio Conte possa essere l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione. Il pugliese non sembra aver trovato il giusto feeling con il club nerazzurro: troppi i dissidi e i malumori. Il divorzio non è utopia. Al suo posto, proprio come ai tempi della Juventus, sarebbe pronto Massimiliano Allegri, che vuole tornare in panchina dopo un anno di riposo. Piace anche al Paris Saint-Germain, ma l’idea Inter con Giuseppe Marotta lo stuzzica, così da poter vincere con tutte e tre le grandi italiane. I dettagli nella video news. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

