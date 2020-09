CALCIOMERCATO INTER – Cavani nerazzurro: ecco come

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – L’Inter è appesa al futuro di Lautaro Martinez. Un’eventuale cessione dell’argentino potrebbe aprire le porte a un grande colpo di mercato a centrocampo: magari N’golo Kanté che tanto piace ad Antonio Conte e per il quale il Chelsea chiede almeno 80 milioni, meno dei 111 milioni richiesti dall’Inter per l’attaccante. In caso di partenza di Lautaro, però, l’Inter dovrebbe anche sostituire il Toro. Ecco perché ha già avviato i contatti con Edinson Cavani, attualmente svincolati. Il Matador, uruguaiano classe 1987, si abbasserebbe anche il ricco stipendio che percepiva al Paris Saint-Germain. Nella video news tutte le ultime.

