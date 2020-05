CALCIOMERCATO INTER – Cavani e non solo: doppia sfida alla Juventus!

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – La rivalità infinita, anche sul mercato. Inter e Juventus continuano a rincorrersi e, almeno fuori dal campo, sembra essere un po’ in vantaggio il club nerazzurro. La sfida riguarda principalmente Edinson Cavani, che lascerà il Paris Saint-Germain a costo zero al termine della stagione e che piace a entrambi i club italiani. L’Inter, tuttavia, ha accelerato e ora è in vantaggio. Occhio anche alla situazione Emerson Palmieri, che potrebbe lasciare il Chelsea per 24 milioni. La Juve, sfruttando anche il buon rapporto con Maurizio Sarri del giocatore, ci stava pensando, ma si è inserita prepotentemente l’Inter che, nel caso in cui non riuscisse ad arrivare all’esterno azzurro, virerebbe su Layvin Kurzawa, anche lui in scadenza col PSG. Nel video le ultime. Per sapere tutto sulla situazione Mauro Icardi LEGGI LA NOTIZIA >>>

