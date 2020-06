Calciomercato Inter – Caccia al post Lautaro Martínez: sale Belotti | News

CALCIOMERCATO INTER – Parlando delle mosse di calciomercato dell’Inter, il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha evidenziato come il club di Via della Liberazione stia cercando di non farsi trovare impreparato nel caso di una cessione di Lautaro Martínez al Barcellona.

Pertanto, i dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno sondando il mercato nazionale ed internazionale alla ricerca di attaccanti che possano fare al caso dell’Inter. L’uruguaiano Edinson Cavani spara alto sull’ingaggio, il franco-gabonese Pierre-Emerick Aubameyang è in dubbio se rinnovare o no con l’Arsenal.

Ecco perché, nelle ultime ore, sta rapidamente scalando le gerarchie il nome di Andrea Belotti, classe 1993, centravanti del Torino che Antonio Conte, tecnico nerazzurro, accoglierebbe molto volentieri alla Pinetina. L’Inter, per il ‘CorSport‘, avrebbe già il sì del calciatore al trasferimento a Milano, una volta terminata la stagione in granata.

Poi, però, andrebbe trovata un’intesa tra Inter e Torino per la cessione di Belotti: possibile l’inserimento di qualche contropartita tecnica nell’operazione, come, ad esempio, uno tra Radja Nainggolan, di rientro dal Cagliari, Andrea Pinamonti, che sarà riacquistato dal Genoa e Roberto Gagliardini.

Belotti-Inter, quindi, un affare che diventa possibile.