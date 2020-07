Calciomercato Inter – Brozovic via per ‘colpa’ di Eriksen: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Sembra essere molto difficile, in casa Inter, la convivenza sul terreno di gioco tra Marcelo Brozovic, classe 1992, centrocampista croato in nerazzurro dal gennaio 2015, e Christian Eriksen, classe 1992, centrocampista danese che è arrivato, invece, nello scorso calciomercato invernale.

Allo stadio ‘Olimpico‘, in occasione di Roma-Inter, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha schierato Brozovic nel ruolo di trequartista, avanzando di 30 metri la sua posizione e confinando Eriksen in panchina: una scelta che, però, non ha ripagato Conte.

Più in generale, la presenza in campo di Eriksen limita il raggio d’azione di Brozovic ed anche l’ex Tottenham, quando il numero 77 non c’è, si sente più libero e responsabilizzato. Quindi, di conseguenza, gioca meglio. Ecco perché, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, al termine della stagione l’Inter potrebbe vendere uno dei due.

Quello che sembra avere le maggiori possibilità di essere ceduto è proprio Brozovic, il cui contratto con l’Inter scadrà il 30 giugno 2022 e che, in presenza di una grossa offerta economica, potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio e della rivalutazione del grande investimento fatto dal gruppo ‘Suning‘ per Eriksen. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓