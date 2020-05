CALCIOMERCATO INTER – Ausilio parla di Lautaro Martinez e confessa!

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Ormai non è più un segreto: il Barcellona vuole fortemente Lautaro Martinez, per il quale i blaugrana sono pronti a pagare una cifra anche molto importante. I nerazzurri non fanno sconti e vogliono i 111 milioni della clausola rescissoria. Concetto ribadito dal direttore sportivo dell’Inter, che ha confessato che il Barcellona è interessato, ma che l’Inter vuole puntare su Lautaro e quindi lo lascerà andare solo dietro pagamento della clausola. Si complica quindi per il Barça, che si augura almeno di abbassare la parte cash con qualche contropartita. Nel video le ultime. Per tutte le parole di Piero Ausilio LEGGI LA NOTIZIA >>>

