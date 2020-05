Calciomercato Inter – Aubameyang, sì! La contropartita per l’Arsenal | News

CALCIOMERCATO INTER – Con tutta probabilità in estate l’Inter concretizzerà la cessione di Lautaro Martínez al Barcellona. A quel punto, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, dirigenti nerazzurri deputati al mercato, dovranno fare del loro meglio per reperire un sostituto che sia all’altezza del ‘Toro‘ argentino.

L’Inter segue Timo Werner del RB Lipsia, ma i dialoghi tra l’attaccante tedesco ed il Liverpool sono già avanzati. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, dunque, si fa sempre più strada l’ipotesi che possa essere Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, bomber franco-gabonese in scadenza di contratto con l’Arsenal il 30 giugno 2021, il sostituto di Lautaro Martínez.

Dopo aver segnato 141 gol in 213 gare con il Borussia Dortmund, nel gennaio 2018 Aubameyang si era trasferito a Londra, dove, finora, ha messo a segno 61 gol in 97 gare. Non prolungherà il suo accordo con i ‘Gunners‘ e, pertanto, verrà messo sul mercato. L’Arsenal lo valuta circa 60 milioni di euro e l’Inter, per prenderlo e riportare in Italia il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha in mano una contropartita tecnica importante.

Si tratta di Mauro Icardi, autore di 20 gol in 31 gare in stagione con il PSG, che dovrebbe rientrare a Milano per fine prestito per poi fare nuovamente i bagagli. Scambio Icardi-Aubameyang, una soluzione che accontenterebbe tutti e befferebbe la Juventus, interessata all'argentino.