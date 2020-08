Calciomercato Inter – Assalto del Bayern Monaco a Brozovic | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito, in Croazia, da ‘Sportske Novosti‘, l’Inter potrebbe essere costretta a rinunciare a Marcelo Brozovic in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista croato, classe 1992, autore finora di 3 gol e 6 assist in 43 gare stagionali con i nerazzurri tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia, ha, infatti, molti estimatori e tante offerte per via del suo ottimo rendimento.

L’Inter, quindi, al fine di finanziare il suo budget per qualche colpo di mercato in entrata, non si opporrebbe alla cessione del suo numero 77, sotto contratto fino al 30 giugno 2022 e con un rinnovo dell’accordo che tarda ad arrivare. Sulle tracce di ‘Epic Brozo‘ ci sarebbe il Bayern Monaco, che già avrebbe voluto Brozovic la passata estate, quando l’allenatore dei bavaresi era il croato Niko Kovač. Anche con Hans-Dieter Flick in panchina, però, l’interesse del club di Säbener Straße non si è spento.

Anzi, tutt’altro. Il Bayern Monaco vuole fortemente Brozovic ed il giocatore gradisce la destinazione. Il prezzo del giocatore, però, è fissato dai 60 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel suo contratto con l’Inter. Troppo per il Bayern Monaco. Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club di Via della Liberazione, dunque, avrebbe intenzione di chiedere ai tedeschi uno scambio con Corentin Tolisso, classe 1994, centrocampista francese, più un eventuale conguaglio di 20 milioni di euro.

Vedremo se, nell’operazione Brozovic-Tolisso tra Inter e Bayern Monaco, qualora andasse in porto, potrà essere inserito, in qualche modo, anche il cartellino di Ivan Perisic, nell’ultima stagione in prestito in Germania e non riscattato dal Bayern per 20 milioni di euro a Bundesliga terminata. I rapporti tra i club sono buoni e non è escluso che si trovi una soluzione che accontenti tutti. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓