Calciomercato Inter – Assalto a Duván Zapata: lo vuole Conte | News

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter, in questo periodo, è alle prese con la situazione di Lautaro Martínez. L’attaccante argentino, infatti, è sempre nel mirino del Barcellona e, per stessa ammissione dell’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, a fine stagione potrebbe andare via nel caso in cui i catalani soddisfino le richieste del club di Via della Liberazione per il ‘Toro‘.

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, vorrebbe un bomber di razza qualora andasse via Lautaro Martínez. Un attaccante di peso, bravo sotto porta, che l’allenatore, secondo ‘calciomercato.it‘, avrebbe individuato in Duván Zapata, classe 1991, centravanti colombiano ex Udinese, Napoli e Sampdoria che, nell’ultima stagione, ha finora realizzato 12 gol e fornito 7 assist in 19 gare con la maglia della ‘Dea‘, nonostante un infortunio muscolare.

Contatti tra Inter ed Atalanta per Duván Zapata sarebbero già in corso: l’assalto della squadra meneghina potrebbe concretizzarsi a cessione di Lautaro Martínez avvenuta. Per ora, non si è parlato di cifre. Si sa, però, che l’Atalanta gradirebbe inserire nell’affare il cartellino di Sebastiano Esposito, giovane attaccante del club milanese, che tentenna sul rinnovo di contratto con l’Inter. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS DI CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>