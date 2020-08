CALCIOMERCATO INTER – Allegri sarà il prossimo allenatore

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Una sconfitta bruciante quella che ha subito l’Inter ieri sera contro il Siviglia in finale di Europa League per 3-2. Continua la maledizione nerazzurra: l’Inter non vince un trofeo ormai da quasi 10 anni. Neanche Antonio Conte è riuscito a modificare questa situazione. I nerazzurri avevano puntato tutto su di lui, con uno stipendio da 12 milioni all’anno, ma non ha funzionato. Anzi, Conte si è lamentato spesso e alla fine l’addio sembra essere molto probabile dopo un solo anno. Al suo posto sarà ancora una volta Massimiliano Allegri a raccoglierne l’eredità. Nella video news tutte le ultime.

