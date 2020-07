CALCIOMERCATO INTER – Alaba nel mirino: le ultime / News

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Dopo aver sistemato la fascia destra con l’affare Achraf Hakimi, ora l’Inter sogna il secondo colpaccio: David Alaba.

Campione del Bayern Monaco, classe 1992, piace e non poco ai nerazzurri, che vogliono provare a sfruttare il fatto che sia in scadenza di contratto nel 2021 per aggiudicarselo a cifre vantaggiose.

L’austriaco, però, non costa meno di 52 milioni e, inoltre, potrebbe anche rinnovare il proprio contratto, come ha detto l’allenatore Hans-Dieter Flick. Nella video news tutte le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>