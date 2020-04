Calciomercato Inter – Addio Asamoah: due club sulle sue tracce | News

CALCIOMERCATO INTER – Stagione negativa, la 2019-2020, per Kwadwo Asamoah, classe 1988, centrocampista ghanese che, complice un problema al ginocchio ha finora disputato appena 8 partite in Serie A e 3 in Champions League. Sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2021, Asamoah, che era giunto in nerazzurro a parametro zero dalla Juventus nell’estate 2018, lascerà con tutta probabilità Milano al termine dell’annata.

Secondo ‘FCInterNews.it‘, sarebbero due, al momento, i club sulle tracce di Asamoah. Uno è nella Premier League inglese: si tratta del Watford, di proprietà della famiglia Pozzo, che aveva portato il calciatore sudafricano in Italia, 18enne, per farlo giocare nelle fila dell’Udinese.

L’altro club interessato ad Asamoah è il Fenerbahçe, nella Süper Lig turca, che punta ad acquisire un calciatore per la fascia sinistra ed avrebbe messo sul tavolo del numero 18 dell’Inter un contratto biennale da 3 milioni di euro annui, stesso ingaggio che Asamoah percepisce dal club di Via della Liberazione. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>