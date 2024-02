Adani e il pollo: “Costa più dei colpi di mercato dell’Inter” | VIDEO

Daniele 'Lele' Adani, sui social, ha parlato dei colpi di mercato dell'Inter in questi ultimi anni: spesso grandi giocatori presi a zero

Daniele 'Lele' Adani torna a sottolineare come gli ottimi risultati dell'Inter arrivino grazie ai tanti colpi a parametro zero messi a segno nelle ultime finestre di mercato, in particolare Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Çalhanoğlu. Per farlo utilizza la sua cena: un pollo con patate. Di fatto si tratta dell'ennesima frecciata a Massimiliano Allegri, che con la sua Juventus è dietro in classifica nonostante acquisti costosi come quelli di Gleison Bremer, Federico Chiesa e Dušan Vlhaović. Ecco il video che gira sui social