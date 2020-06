CALCIOMERCATO – Il Valencia piomba sul rossonero! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il futuro di Paquetà è sempre più lontano dal Milan. Il brasiliano non ha convinto e i rossoneri contano di poterci monetizzare ancora tanto. Il prezzo è fissato in 45 milioni, anche se è destinato a calare in modo significativo. Le squadre interessate, comunque, non mancano. Dalla Fiorentina al Benfica, il numero 39 rossonero è ancora considerato un giovane talento con ampissimi margini di miglioramento. Nelle ultime ore si è iscritto alla corsa anche il Valencia, club spagnolo. I Pipistrelli sembrano davvero interessati e intenzionati ad andare fino in fondo. Nella video news tutti i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

