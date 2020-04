CALCIOMERCATO – Il bomber ha detto sì ai rossoneri! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – In attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sta cercando altri attaccanti che possano eventualmente sostituirlo.

Ivan Gazidis e Ralf Rangnick hanno individuato l’occasione Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid. Trasferitosi in Spagna per 60 milioni, ha fallito la prima stagione, svalutandosi. Ora vale 32 milioni, poco più della metà. Il Real però vuole cederlo e quindi non è da escludere un prestito biennale con riscatto.

Jovic ha già dato il proprio ok al trasferimento al Milan, dopo aver anche sentito Ante Rebic, suo amico ed ex compagno all’Eintracht Francoforte. Nella video news tutte le ultime. Per sapere di più su Ibrahimovic… LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓