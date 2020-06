CALCIOMERCATO – Idea Panzo, ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Continua la caccia del Milan sul mercato. I rossoneri sono a caccia di giovani di valore e l’ultima idea si chiama Jonathan Panzo, difensore del Cercle Bruges, ma di proprietà del Monaco. A fine stagione tornerà nel Principato, ma potrebbe farlo solo di passaggio. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e dopo la stagione positiva in Belgio è finito sotto osservazione. Il Milan lo valuta, anche perché si tratta di un classe 2000 e che costerebbe solo 2,7 milioni. Inoltre, può fare sia il difensore centrale che il terzino sinistro. Nel video scopriamo di più su Panzo. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

