CALCIOMERCATO – Idea Meïté: la sua scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha bisogno di aggiungere tasselli al centrocampo. I nomi sulla lista sono vari e nel caso in cui partisse Rade Krunic, bosniaco classe 1993, potrebbero arrivare dunque addirittura due nuovi giocatori. Piace molto Soualiho Meïté, mediano del Torino classe 1994. Il francese potrebbe essere la soluzione ideale, visto che i granata hanno anche mostrato interesse proprio per Krunic. Chissà che, dunque, non possa nascere uno scambio di mercato. Intanto, nella video news, la scheda.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>