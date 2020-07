CALCIOMERCATO – Ibrahimovic, tutto porta al rinnovo! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – È cambiato tutto. Nel calcio mai dire mai e mai dare per scontato qualcosa finché non ci sono le firme o finché l’arbitro non fischia la fine. Fino a qualche giorno fa tutti erano sicuri che il nuovo Milan sarebbe stato nel segno di Ralf Rangnick in panchina e in dirigenza e quindi, molto probabilmente, senza Zlatan Ibrahimovic.

Adesso, invece, Stefano Pioli è stato confermato e resteranno al proprio posto anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Così, anche lo svedese potrebbe prolungare. Tutti nel Milan pensano sia fondamentale e dunque proporranno il rinnovo. Ibra non ha chiuso mai al Milan e, anzi, il video pubblicato oggi sui social è un punto a favore della possibile permanenza. Nella video news il punto della situazione.

