CALCIOMERCATO – Ibrahimovic, cosa manca per il rinnovo / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Questione di ore ormai. Zlatan Ibrahimovic sarà ancora rossonero. Il Milan sta lavorando al rinnovo del centravanti svedese, che prolungherà l’avventura di almeno un altro anno. C’è grande voglia da entrambe le parti di continuare e dunque non dovrebbero esserci particolari dubbi.

Già raggiunto anche l’accordo sulla parte economica, ormai si discute dei dettagli con Mino Raiola. Il procuratore è in continuo contatto con Paolo Maldini e Frederic Massara. In ballo c’è ancora il valore dei bonus per Ibra, legati a Europa League e qualificazione in Champions League, oltre che a traguardi personali. Insomma, ormai manca davvero poco. Nella video news le ultime.

