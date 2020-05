CALCIOMERCATO – Gazidis ha scelto il nuovo terzino destro / Milan News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan cerca rinforzi sulla corsia destra di difesa. Andrea Conti e Davide Calabria non convincono e dunque almeno uno dei due (ma forse entrambi) sarà ceduto. Per sostituirlo si cerca qualcuno che non costi troppi e che dunque sia finanziato dai soldi della cessione. Obiettivo profili giovani e di qualità o talenti che finora non sono riusciti a esprimersi al meglio. I nomi sono quelli di Nordi Mukiele ed Emerson. Quello nuovo individuato da Ivan Gazidis e i suoi osservatori è invece di Leo Dubois, terzino del Lione classe 1994 e che potrebbe partire nel prossimo mercato. Il Milan lo ha messo nel mirino. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

