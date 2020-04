CALCIOMERCATO – Gazidis convinto: bisogna tenerlo! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Tra i tanti giocatori in bilico nel Milan c’è anche il capitano Alessio Romagnoli. Il contratto in realtà scadrà nel 2022, ma il numero 13 rossonero sta decidendo se continuare in rossonero o andare a giocare la Champions League da qualche altra parte.

Anche perché in rossonero ha un ingaggio da 3,5 milioni che vorrebbe ritoccare. L’emergenza Coronavirus è venuta incontro al club in questo senso e probabilmente basterà mantenere lo stesso ingaggio o comunque alzarlo di poco per convincerlo a restare, ma si è comunque oltre i paletti imposti da Ivan Gazidis.

Anche l’amministratore delegato milanista, però, sembra essersi convinto: Romagnoli va tenuto. Ecco perché farà di tutto per convincerlo a restare. Nella video news tutte le ultime. Romagnoli non è l’unico big che vuole blindare Gazidis, LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA >>>

