CALCIOMERCATO – Gabbia può partire, ecco chi lo vuole / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – C’era stato vicino a gennaio a un addio, quando però Stefano Pioli si è poi opposto alla partenza e Matteo Gabbia è rimasto in rossonero. Scelta ripagata con l’esordio in Serie A. Ora il difensore classe 1999 si è messo ancor di più in luce con i rossoneri e molte altre squadre lo vogliono. In prima fila però c’è sempre il Parma, proprio il club che ci aveva provato a gennaio. Stavolta il Milan potrebbe anche pensare di lasciarlo andare, sempre però ovviamente in prestito. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

