VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Si è messo in luce nel finale di stagione e il Milan è intenzionato a trattenerlo in rosa. Stiamo parlando di Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999. Potrebbe essere lui a completare l’elenco dei centrali. Tuttavia, non è da escludere anche un prestito, ma solo nel caso in cui uno tra Mateo Musacchio e Leo Duarte non fosse ceduto. Nella video news tutte le ultime.

