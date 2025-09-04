Calciomercato, fuori Pavard e dentro Akanji: l’Inter ci ha guadagnato? | VIDEO

L'ultimo giorno del calciomercato estivo l'Inter ha venduto Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia e preso Manuel Akanji dal Manchester City

Nel corso dell'ultimo giorno del calciomercato estivo l'Inter ha venduto Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia e preso Manuel Akanji dal Manchester City. Fuori un difensore, dentro un altro. Ma i nerazzurri di Cristian Chivu ci hanno guadagnato o no? Ne hanno parlato Luigi Garlando, Luca Bianchin e Marco Guidi, giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport', durante 'La Tripletta', il podcast settimanale della 'rosea'. Guarda l'estratto video