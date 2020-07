CALCIOMERCATO – Fofana nel mirino: tutte le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Si cercano rinforzi in difesa. Il Milan dovrà modificare molto il pacchetto arretrato e sono a caccia di giovani talenti, ma che possano essere in breve tempo già pronti per reggere il peso della maglia rossonera, dando un importante contributo in campo. Una delle prime scelte è Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Etienne. Con lui, il club pare avere già un principio d’accordo, manca quello con i francesi. La richiesta è altissima: 20 milioni, mentre il Diavolo non si spinge oltre i 5,4 di parte fissa, arrivando fino a 14 però con i bonus. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

