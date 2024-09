Fiorentina, Adli: “Vi spiego perché ho lasciato il Milan” | VIDEO

Yacine Adli, centrocampista passato dal Milan alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto, ha parlato in conferenza stampa

Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000 passato dal Milan alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto nelle battute finali del calciomercato estivo 2024, ha parlato in conferenza stampa, presentandosi così al suo nuovo pubblico. Per l'occasione, Adli ha anche spiegato la motivazione per cui ha lasciato i rossoneri. Guarda il video