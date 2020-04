Calciomercato Fiorentina – Vlahovic, presa la decisione sul futuro | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Non ci sono soltanto Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa tra i gioielli della Fiorentina di Rocco Commisso. Una delle giovani stelline della compagine viola è anche Dusan Vlahovic, classe 2000, centravanti serbo che, come noto, ha nel rossonero Zlatan Ibrahimovic il suo idolo di sempre.

Vlahovic, 8 gol in 26 gare tra Serie A e Coppa Italia prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza legata al coronavirus, è seguito da tante squadre in Italia (la Roma su tutte) ed in Europa, ma, parlando quest’oggi a ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola, il calciatore ha reso note le sue intenzioni in vista della stagione 2020-2021.

“Sono sempre convinto di legarmi ancora più a lungo alla società viola, questa è la mia seconda casa. Mi hanno accolto e mi trattano come un figlio. Il mio sogno è di lasciare il segno a Firenze e, perché no, vincere qualcosa”, le dichiarazioni di Vlahovic, le quali non lasciano molti margini di speranza alle società che si sono interessate a lui finora.

"Sono scelte personali e non posso assolutamente entrare nel merito. Però posso dire che Federico è un calciatore top e con lui mi trovo a meraviglia".